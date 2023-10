OL : la sortie incendiaire d’Anthony Lopes sur la guerre des clans

La suite après cette publicité

Rien ne va plus à l’OL. Ce dimanche, la formation de Fabio Grosso a concédé une nouvelle défaite en Ligue 1 sur la pelouse de Reims (0-2). Résultat, Lyon est lanterne rouge du championnat et ne semble pas proche de se relever. De quoi confirmer les rumeurs des derniers jours. En effet, certains médias révélaient que l’ambiance au sein du groupe était très mauvaise avec des clans. Moussa Dembélé avait également fustigé la direction lyonnaise dans une interview exclusive sur notre site.

Après la rencontre du jour, Anthony Lopes a été interrogé sur cette fameuse guerre des clans au sein du groupe au micro de Prime Video. Et le portier lyonnais a sorti la sulfateuse. «ce sont des conneries. Les principales personnes intéressées se disent amoureuses de l’OL, mais quand il y a le feu, on n’enfonce pas à pleine main l’équipe comme ça. Quand l’équipe est sous l’eau, il ne faut pas pousser l’équipe. Cela ne sert à rien de nous pousser plus car on ne peut pas tomber plus bas. Il faut aider à relever la tête.»