Allemagne : la lettre émouvante d’İlkay Gündoğan après sa retraite internationale

Le 19 août dernier, İlkay Gündoğan annonçait sa retraite internationale, un mois après l’élimination de l’Allemagne par l’Espagne en quart de finale de son Euro. Dans une lettre adressée aux supporters de la sélection allemande et publiée par Bild ce samedi, le milieu de terrain de Manchester City a expliqué les raisons de sa décision. « Ma carrière en sélection est souvent considérée comme malheureuse ou incomplète. Oui, je sais ce que de nombreux médias ou experts entendent par là et oui, mes années en équipe nationale n’ont certainement pas été aussi réussies que ma carrière en club », a indiqué Gündoğan, qui n’a pas remporté le moindre trophée avec la Nationalmaanschaft*.

Mais malgré ce palmarès inexistant en sélection, lui préfère retenir le positif : « Au final, je compte tout de même 82 matches internationaux pour mon pays d’origine - un chiffre que je n’aurais jamais cru possible lorsque j’étais jeune - un chiffre dont je suis incroyablement fier. Le moment dont je suis le plus fier a probablement été lorsque j’ai pu diriger notre équipe en tant que capitaine lors du match d’ouverture de l’Euro à domicile. Une équipe avec laquelle nous avons réussi ensemble à déclencher enfin une euphorie dans le pays après tant d’années difficiles. » Aujourd’hui, Gündoğan veut « laisser la place aux jeunes joueurs ». Le calendrier surchargé pour les clubs a été joué un rôle majeur dans son choix. « Avec l’Euro, j’ai participé à plus de 60 matchs officiels (la saison passée) et, en théorie, ce nombre pourrait encore augmenter cette saison et la suivante.* » L’ancien capitaine allemand affirme néanmoins qu’il continuera de suivre la sélection entraînée par Julian Nagelsmann et qu’il sera présent à l’Allianz Arena pour suivre la rencontre face aux Pays-Bas, ce lundi en Ligue des nations, depuis les tribunes.