Romain Folz prolonge son aventure en Afrique du Sud

Arrivé sur le banc de la formation sud-africaine AmaZulu en octobre dernier, le jeune entraîneur franco-marocain Romain Folz semble avoir déjà gagné la confiance des dirigeants de l’actuel onzième de la Premier Soccer League (sur 16 équipes). Alors qu’il avait d’abord offert un contrat expirant à la fin de la saison actuelle, l’AFC a officialisé la prolongation du natif de Bordeaux sur son banc, et ce jusqu’en 2026.

«Nous avons estimé qu’il était important de construire et de stabiliser l’équipe en soutenant à 100% l’entraîneur principal. Fohloza comprend et adhère à notre vision pour 2032. Non seulement nous pensons qu’il nous mènera à bon port, mais même notre objectif de terminer dans le Top 4 et de nous qualifier pour l’une des compétitions de la CAF est tout à fait viable sous sa direction», a déclaré le président du club Sandile Zungu.

