David Bettoni sur le banc de Sochaux ?

Olivier Guégan viré il y a une dizaine de jours, le FC Sochaux est en quête d’un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Après avoir songé à faire venir Zoumana Camara ces dernières semaines avant que ce dernier ne décide de rempiler avec le PSG, la direction du club sochalien a dressé une short list de coach. Parmi les cibles du club doubiste, figure en bonne position un coach peu connu en Ligue 1 mais qui a fait ses classes aux côté d’un certain Zinedine Zidane au Real Madrid où il officiait en tant qu’adjoint.

Selon nos informations, David Bettoni (51 ans) est une option très sérieusement envisagée par la direction du FC Sochaux. Ce dernier, qui s’est récemment fait virer du FC Sion, s’est mis sur le marché et avait adressé il y a quelques jours un appel aux clubs français au micro de RMC. «Je me suis remis dans le marché, j’aimerais vraiment entraîner en France, parce que je suis français et que je connais bien les championnats. C’est un petit appel». Celui-ci a visiblement été entendu…

