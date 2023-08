Real Madrid : la vente de maillots floqués Bellingham explose

Recruté en provenance du Borussia Dortmund pour plus de 100 millions d’euros, Jude Bellingham est l’attraction de l’été en Espagne. Déjà auteur d’une pré-saison encourageante, l’international anglais (24 capes, 1 but) casse la baraque avec le Real Madrid en championnat. Avec 3 buts au compteur en seulement deux rencontres (Atlético Bilbao, Alméria), le jeune anglais semble parfaitement à l’aise dans l’écurie de Carlo Ancelotti, qui le place juste derrière Vinicius Jr et Rodrygo en attaque.

Mais l’apport de Jude Bellingham se fait ressentir bien au-delà du rectangle vert. En effet, selon Marca, la vente de maillots à l’effigie de la pépite de 20 ans est en train d’exploser dans la capitale espagnole. Tout le monde s’arrache la tunique du numéro 5 de la Casa Blanca, qui appartenait à l’époque à un certain Zinédine Zidane. Adopté par les supporters, Bellingham se place au même niveau que la star brésilienne Vinicius Jr au niveau des ventes, en sachant que le maillot d’Eduardo Camavinga connaît un immense succès également. Parti pour réaliser une grande saison, l’ancien milieu de terrain du BVB devrait vite rentabiliser le prix de son transfert…