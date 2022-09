Adam Ounas file au LOSC

C'est officiel ! Annoncé depuis plusieurs heures, le transfert d'Adam Ounas vers le LOSC est désormais officiel. Après avoir passé sa visite médicale avec succès, le franco-algérien de 25 ans rejoint le club nordiste pour deux saisons, assorti d'une année supplémentaire en option. A noter qu'il aurait consenti à baisser son salaire pour venir chez les Dogues.

«Le LOSC et le SSC Napoli (Italie) sont tombés d’accord pour le transfert d’Adam Ounas (25 ans). Le milieu de terrain international algérien, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, s’est engagé avec le club lillois pour les deux prochaines saisons (plus une en option). », précise, en ce sens, le communiqué du club pour officialiser la nouvelle. Après 5 années passées en Italie, l'ancien Niçois, arrivé à Naples en 2017, fait donc son retour dans l'Hexagone, lui qui a également porté les couleurs de Cagliari et de Crotone. Avec les Azzurri, le joueur de 25 ans a disputé un total de 62 rencontres, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive.