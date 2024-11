PSG : Nasser al-Khelaïfi a parlé aux joueurs

Dans le cadre de la 4e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a vécu une terrible désillusion, mercredi soir, contre l’Atlético de Madrid. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Luis Enrique ont finalement subi la loi des Colchoneros, bien plus réalistes dans les derniers mètres (1-2). Un nouveau revers fragilisant l’avenir du club francilien sur la scène européenne et plaçant le technicien des Rouge et Bleu sous le feu des critiques.

Présent à Poissy quelques heures après cette cruelle défaite, Nasser al-Khelaïfi a alors décidé de prendre la parole face aux joueurs parisiens et au staff. Selon le quotidien L’Equipe, le patron du club a profité de l’occasion pour soutenir Luis Enrique, son staff et ses hommes en tenant un discours d’unité. Le dirigeant a rappelé le besoin d’être uni dans les bons moments comme dans ceux plus difficiles, tout en indiquant qu’il croyait toujours que le club était dans la bonne direction.