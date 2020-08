LdC : Clément Lenglet met en garde Naples

Samedi à 21 heures, le FC Barcelone va affronter Naples en 1/8e de finale retour de l'UEFA Champions League (1-1 à l'aller, ndlr). Une rencontre qui est dans la tête des Catalans, qui veulent soulever ce trophée après avoir été battus par le Real Madrid en Liga cette saison. Lors d'un entretien accordé au site officiel des Blaugranas, Clément Lenglet a évoqué cette rencontre cinq étoiles à venir.

«Naples est une équipe difficile à battre. Nous avons un léger avantage mais nous devrons faire un grand match pour nous qualifier et aller au Portugal. Par la suite, nous nous battrons pour arriver le plus loin possible». Il a ensuite été questionné sur Dries Mertens. «Je n'ai pas pu jouer contre lui au match aller mais je l'ai affronté en match d'avant-saison. Il est rapide dans les trois premiers mètres et peut vite se retourner. Il adore prendre l'espace et il est très efficace. Au match aller, il a signé un beau but». A Lenglet de bien museler les Partenopei samedi !