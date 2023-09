Montpellier va boucler l’arrivée de Kelvin Yeboah

Elye Wahi parti, Montpellier a tout fait ces dernières heures pour recruter un ultime renfort offensif. Interrogé en conférence de presse ce matin, Michel Der Zakarian soufflait le chaud et le froid sur l’arrivée d’une éventuelle recrue : « un dernier renfort ? Vous verrez ce soir », a-t-il déclaré.

Selon nos informations, le MHSC a bouclé l’arrivée de Kelvin Yeboah comme nous l’a confié une source interne du club du Genoa. Âgé de 23 ans, cet attaquant droitier révélé au Sturm Graz en Autriche en 2021-22 (12 buts et 4 passes décisives) avait été transféré au Genoa dans la foulée. Après 18 mois passés en Italie et un prêt de six mois à Augsbourg en Bundesliga (13 apparitions), cet attaquant originaire du Ghana, mais international espoir italien (4 sélections) est en route pour Montpellier et pourrait signer d’ici ce soir. Montpellier et le Genoa ont d’ailleurs déjà trouvé un accord.