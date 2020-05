LFP : Didier Quillot n'imagine pas de révolution pour le mercato estival

La saison désormais terminée en France, les clubs doivent préparer la prochaine. Et cela commencera dès l'ouverture du mercato. Plusieurs doutes planent cependant sur les échéances du marché des transferts estival en raison du chamboulement de la saison. Le directeur général exécutif de la LFP, Didier Quillot, a apporté quelques précisions à ce sujet sur les ondes de la radio RMC.

« On va décider lors d’un prochain conseil d’administration la date à laquelle démarre le prochain mercato. Mais je ne vois pas de raison pour que le mercato ne démarre pas normalement, c’est-à-dire mi-juin jusqu’au mois d’août comme tous les ans. Donc on aura un mercato qui dure aussi longtemps que d’habitude et qui sera à peu près à la même période », a-t-il déclaré. À en croire Didier Quillot, les dates ne devraient donc pas subir un grand changement. Les clubs, eux, devraient serrer la ceinture suite à la crise liée au coronavirus.