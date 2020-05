National : les décisions de la FFF pour la saison 2019-2020 sont tombées !

Malgré les incessantes sorties médiatiques du président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, la saison 2019-2020 de Ligue 1 est bel et bien terminée. Pareil en Ligue 2. Cependant, si le système des relégations (Amiens, Toulouse) et des accessions (Lorient, Lens) a été défini pour la première et la deuxième division, le National attendait toujours d’être fixé sur son sort. Une attente interminable pour les 18 clubs de National 1, mais aussi pour les formations de National 2 espérant une promotion à l’échelon supérieur.

Ce lundi, la fédération française de football (FFF) réunissait un Comité exécutif pour enfin statuer sur la troisième division. Une décision forcément très attendue par Pau et Dunkerque, qui seraient alors officiellement promus en Ligue 2, mais aussi par les quatre derniers du championnat de N1 (Le Puy, Béziers, GFC Ajaccio, Toulon). En clair, ces équipes attendaient de savoir si elles allaient être remplacées numériquement par les quatre premiers de National 2 (Bastia, Stade Briochin, Sète, Annecy) ou si tout ce petit monde allait être réuni pour une saison 2020-2021 de N1 avec 22 clubs.

Pau et Dunkerque en Ligue 2

Ce vendredi, l'instance a communiqué sa décision en précisant les clubs promus et relégués dans tous les championnats. Pau et Dunkerque évolueront donc en Ligue 2 la saison prochaine et les premiers de chaque groupe de National 2 accèdent au National. Les quatre derniers du troisième échelon sont eux relégués en N2. « La Fédération Française de Football a avalisé les promus et les relégués des championnats nationaux pour la saison 2019-2020. L'ensemble de ces classements est donné sous réserve d’éventuelles procédures », précise ainsi la FFF.

Même chose pour la D1 féminine, jusque-là dominée par l'Olympique Lyonnais, devant le Paris Saint-Germain. À l'arrêt mais toujours pas officiellement terminée, elle attendait le verdict de la FFF. L’attente est désormais terminée puisque la FFF vient de publier ses décisions via un communiqué. Elle confirme la fin de ces deux championnats.