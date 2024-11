Chelsea : Wesley Fofana revient sur sa descente aux enfers

Depuis sa signature en grande pompe le 31 août 2022, Wesley Fofana, qui avait coûté près de 90 millions d’euros avec bonus, a connu de nombreux moments compliqués à Chelsea. D’abord victime d’une grave entorse au genou droit lors de la saison 2022/2023, le défenseur français avait pu revenir à la compétition seulement cinq mois après, manquant un total de 20 rencontres. De retour sur les pelouses le 18 février 2023, lors d’une défaite 1-0 à domicile contre Southampton, Fofana a dû encaisser une nouvelle désillusion lorsque Chelsea a révélé le 18 juillet 2023 que l’ancien roc défensif de Leceister souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur et qu’il devait ainsi subir une intervention chirurgicale. Une deuxième grave blessure en l’espace de quelques mois qui le force à rester sur la touche l’intégralité de la saison 2023/2024 afin de se concentrer sur sa rééducation. En deux ans et demi sous le maillot des Blues, Wesley Fofana n’a disputé que 23 rencontres de championnat dont huit cette saison.

La suite après cette publicité

Désormais de retour officiellement à la compétition, Wesley Fofana s’impose comme un leader de la défense de Chelsea. Sur ses huit apparitions en Premier League depuis le début de l’exercice 2024/2025, le natif de Marseille a été titulaire huit fois. Il n’a loupé que le choc contre Liverpool, lorsqu’il était suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Il a également joué l’intégralité de toutes les rencontres de championnat sauf face à West Ham quand Enzo Maresca a pris la décision de le remplacer à la 57e minute : « On a un nouveau coach qui arrive avec une nouvelle philosophie de jeu complètement différente de ce qu’on avait vécu avant. On a des objectifs, c’est de gagner quelque chose cette année, de finir dans le Top 3 de Premier League. Je pense que nous avons la capacité de le faire », a expliqué Wesley Fofana au micro de Telefoot sur TF1. Mais ce dernier est avant tout heureux de retrouver les pelouses.

Un véritable soulagement d’être de retour

Alors qu’il avait été stoppé en pleine ascension, Wesley Fofana est désormais bien de retour sur les pelouses, prêt à retrouver son statut en club, mais aussi en sélection puisque la concurrence s’annonce rude : « J’ai très faim, très très faim. J’ai la gnaque. J’ai passé de longs moments en dehors des terrains, c’est ce que j’aime jouer au football. Cela m’a fait très mal ces blessures. D’être de retour, c’est un énorme bonheur. Ils m’ont appris que la vie, c’est dur déjà. Cela m’a permis de me rendre compte que j’avais une force de caractère et que malgré tous les coups durs, il faut se relever dans la vie. Toujours le sourire malgré les coups durs, il faut aller de l’avant », a précisé Fofana. Les attaquants de Premier League sont prévenus, le roc français ne laissera rien passer cette saison.

La suite après cette publicité

Avec un contrat longue durée, il veut inscrire son nom dans le projet des Blues malgré les multiples appels de phare de l’Olympique de Marseille, son club de cœur : « J’ai un contrat jusqu’en 2029. Je me vois à Chelsea jusqu’en 2029. Sans mentir, c’est un club où je me sens très bien. Un match par semaine, je suis bien pour l’instant. On a eu un appel de Monsieur Benatia, ça a fait boum boum dans mon cœur. Je revenais de blessures, je ne savais pas si j’allais faire partie du projet directement du club. J’ai eu une discussion avec le coach et il m’a dit qu’il comptait sur moi cette saison. Donc j’ai dit que j’étais très heureux, j’étais à 100% avec Chelsea », a-t-il conclu. Après les paroles, place aux actes et cela commence dès ce dimanche avec l’affiche dorée entre Chelsea et Manchester United.