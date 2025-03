Jean-Michel Aulas avertit le PSG sur la construction de son nouveau stade

Le Paris Saint-Germain a acté sa décision de quitter le Parc des Princes, faute d’accord avec la mairie de Paris pour racheter l’enceinte. Forcément, cette décision fait beaucoup parler, le stade situé porte d’Auteuil étant un véritable symbole de l’écurie Rouge et Bleue. Dans un entretien accordé au Parisien, Jean-Michel Aulas, artisan de la construction du Groupama Stadium, a partagé son expertise sur les défis liés à la construction d’un nouveau stade en France. Il a tenu à souligner la complexité du processus, ainsi que l’importance du choix de l’emplacement afin d’assurer une bonne accessibilité et maximiser les revenus liés aux hospitalités et aux événements : « Il ne faut pas être trop loin du centre-ville et d’un aéroport. Il faut prévoir l’événementiel. »

Concernant la décision prise par le PSG, l’ancien boss de l’OL a admis qu’elle était inévitable compte tenu des tensions avec la mairie : « C’est dommage qu’il y ait une dispute, car le Parc des Princes a déjà connu pas mal d’améliorations. Mais je pense que Nasser Al-Khelaïfi et les gens qui l’entourent sont maintenant convaincus qu’il faut aller ailleurs. Ils font travailler pour ça les meilleurs architectes et concepteurs de stade. » Reste désormais à voir où le champion de France choisira de s’installer, tant les projets proposés sont nombreux.