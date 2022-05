MU : Erik ten Hag envoie un message à Klopp et Guardiola

La suite après cette publicité

Officiellement présenté comme le nouveau manager de Manchester United lundi, le coach hollandais Erik ten Hag a immédiatement envoyé un message à Pep Guardiola et Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur de l’Ajax a salué le jeu proposé par Liverpool et Manchester City, mais pense qu’il peut mettre un terme à la domination des deux rivaux des Red Devils.

« Je les admire tous les deux, Manchester City et Liverpool. Ils jouent tous les deux un football fantastique. Mais vous verrez toujours une époque se terminer. J'ai déjà rencontré de grands entraîneurs et de grandes équipes en Premier League et je sais comment gérer cela. Mais c'est clair, la Premier League est la plus grande ligue du monde et j'ai hâte de me battre avec eux », a expliqué ten Hag en conférence de presse avant d'évoquer son futur projet de jeu avec le club mancunien.