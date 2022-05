Manchester United : Erik ten Hag annonce la couleur !

Pour sa première interview en tant qu'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, arrivé de l'Ajax Amsterdam, a reconnu toute l'excitation provoquée par ce nouveau challenge mancunien. «J’ai vraiment hâte de faire ce travail, dans ce club avec une histoire énorme, et nous voulons le restaurer là où il doit être», a tout d'abord assuré le Batave avant d'annoncer la couleur : «tout d’abord, nous voulons rendre les fans fiers. C’est un grand défi. Je veux construire et construire une équipe qui se bat les uns pour les autres, qui est unifiée et qui obtiendra des résultats. Nous jouons également au Théâtre des Rêves. Nous voulons divertir. Mais en fin de compte, l’intention est de jouer un football fantastique».

Pour parvenir à ses fins, le coach néerlandais n'a alors pas hésité à dévoiler ses intentions de jeu ou tout du moins la philosophie qu'il souhaitait mettre en place du côté d'Old Trafford : «nous jouons dans le Théâtre des Rêves et nous devons donc divertir l’adversaire. Nous devons jouer dans la moitié de terrain adverse et nous devons faire du football offensif. Nous devons faire le pressing, le pressing total haut – c’est une similitude aussi avec l'Ajax : le football aventureux». Le message est passé et les fans de Manchester United n'attendent que ça !