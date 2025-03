PSG : Luis Enrique savoure encore la qualification contre Liverpool

Ce mardi, le PSG a sûrement écrit l’une des plus belles pages de son histoire. Battu sur la plus petite des marges lors du 8e de finale aller au Parc des Princes face à Liverpool, le club de la capitale s’est imposé aux tirs au but lors de la manche retour à Anfield. Un bel exploit qui permet désormais aux Parisiens de croire pleinement en leur premier sacre en Ligue des Champions cette saison. Affichant un bien meilleur que celui des Reds pendant 210 minutes, les hommes de Luis Enrique ont envoyé un message à toute l’Europe à travers cette double confrontation.

Interrogé sur ces deux matches maîtrisés face à Liverpool, Luis Enrique n’a pas caché sa joie ce samedi en conférence de presse avant le Classique contre l’OM : «Liverpool a été un match merveilleux avec une intensité au-dessus de ce que j’ai vu de leurs derniers matches. Je continue de dire que ça me semble dur pour l’équipe qui n’est pas passée. Liverpool reste l’une des meilleures équipes si ce n’est la meilleure équipe d’Europe. Sur l’ensemble des deux matches, la meilleure équipe est passée. Sur les deux matches, on a 3 XG en plus qu’eux. On a joué à un très haut niveau. Ils ont été meilleurs à Liverpool de leur côté que chez nous. Mais j’avais dit que je préférais perdre à la maison si ça nous garantissait de se qualifier. Le match était débridé, des occasions des deux côtés. On a démontré qu’on pouvait jouer dans n’importe quel stade.»

