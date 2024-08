Monaco : visite médicale passée avec succès pour Jordan Teze

Désireux de renforcer son arrière-garde, l’AS Monaco a jeté, depuis plusieurs jours, son dévolu sur Jordan Teze. Désireux de quitter le PSV Eindhoven rapidement, le défenseur polyvalent de 24 ans, dont le poste préférentiel est celui de latéral droit, avait même boycotté l’un des entraînements de la formation d’Eindhoven il y a quelques jours. Finalement, alors que son arrivée sur le Rocher est bouclée, l’international néerlandais était attendu dans la Principauté dans les prochaines heures pour la visite médicale.

Selon nos informations, Teze est arrivé à Monaco. Il a passé la traditionnelle visite médicale et va ainsi parapher son contrat qui le liera au club asémiste jusqu’en 2029. Solide et polyvalent, il n’aura coûté que 10 millions d’euros à l’ASM. Deux millions d’euros de bonus sont également dans le deal. Une arrivée peu onéreuse et très intéressante pour le club du Rocher qui a maîtrisé son mercato.