Strasbourg pense à Rémi Garde

Strasbourg n'est pas encore certain de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le club descend dangereusement au classement et s'apprête à disputer une sorte de finale lors de la 38e journée face à Lorient. Que le Racing se maintienne ou non, Thierry Laurey ne sera plus l'entraîneur à la rentrée. Présent depuis 5 ans, il ne sera cette fois pas prolongé. Une page va se tourner, il s'agit d'en écrire le contenu. Marc Keller commence à prospecter pour savoir qui prendra la suite.

Dans le cas où les Alsaciens resteraient en L1, le président du club a ciblé Rémi Garde d'après les informations de L'Equipe. Libre depuis la fin de son aventure à l'Impact de Montréal (2017-2019), l'ancien coach de l'OL (2011-2014) pourrait venir avec Robert Duverne comme adjoint et fait figure de favori dans une short-list où il n'est évidemment pas seul. Derrière lui se présentent des techniciens libres comme Jocelyn Gourvennec et Julien Stéphan mais aussi Olivier Dall'Oglio, qui est lui encore sous contrat pour an avec Brest.