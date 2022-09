Nike présente le nouveau maillot third 2022-2023 de Liverpool

Nike et Liverpool viennent de dévoiler au grand jour le maillot third qui sera porté par les Reds au fil de la saison 2022-2023, notamment en Ligue des champions.

Du bleu sarcelle/vert pour les Reds. Voilà ce qui attend les joueurs de Jürgen Klopp quand ils devront arborer le maillot third 2022-2023, notamment en Ligue des champions, que vient de présenter Nike ce lundi.

Si le rouge est évidemment mis en lumière pour la tenue domicile de Liverpool cette année et qu'un coloris et un design originaux sont de sortie pour le kit extérieur, la marque à la virgule a opté pour un modèle aussi particulier concernant le troisième maillot.

En plus de sa couleur bleu sarcelle, ce third kit présente des motifs abstraits clairs sur la partie avant. Le tout combiné à des logos rouges, aussi bien pour le swoosh que l'écusson des pensionnaires d'Anfield Road et les sponsors maillots. Le principal, Standard Chartered, qui rémunère le LFC à hauteur de 48 M€ par saison, conserve bien sûr sa place au cœur de cette nouvelle création, alors que le contrat entre les deux parties devrait être étendu dans les prochaines années et faire grimper la note à 96 M€/an.

It's all in the details 👌 — Liverpool FC (@LFC) September 5, 2022

Les shorts et les chaussettes qui accompagneront ce nouveau maillot de Mohamed Salah, Luis Diaz, Fabinho ou encore Virgil van Dijk présenteront un coloris similaire au haut. Cette nouvelle tunique sera-t-elle au goût des supporters de Liverpool ?

