Nike présente le maillot domicile 2022-2023 de Liverpool

Nike a dévoilé au grand jour, ce jeudi, le nouveau maillot domicile 2022-2023 de Liverpool, toujours en course pour un incroyable quadruplé cette saison.

Liverpool ouvre le bal des maillots. Alors que la fin de la saison 2021-2022 approche à grands pas un peu partout en Europe, les supporters vont déjà pouvoir se projeter sur le prochain exercice de leur équipe favorite. Déjà parce que le mercato estival débutera rapidement au mois de juin, mais aussi car les clubs vont commencer à présenter leurs nouvelles tuniques en vue de la saison 2022-2023.

À ce petit jeu là, c'est donc Liverpool, toujours en course pour un quadruplé historique avec notamment une finale de Ligue des champions atteinte et un sprint final irrespirable avec Manchester City en Premier League, qui lance les hostilités. Avec son équipementier Nike, les Reds ont dévoilé, ce jeudi, le maillot domicile que porteront les pensionnaires d'Anfield Road tout au long de l'exercice suivant, aussi bien en Angleterre que sur la scène européenne.

Un maillot épuré

Pour ce que les supporters espèrent être une nouvelle saison de folie sur les bords de la Mersey, la marque à la virgule a fait sobre, pour ce qui sera la troisième année de collaboration entre les deux entités. Les joueurs entraînés par Jürgen Klopp arboreront en effet un maillot home relativement épuré et discret. Aucun graphique ou motif particulier ne vient s'ajouter au rouge traditionnel des Reds contrairement, par exemple, au premier maillot de cette saison.

À noter tout de même que la nuance de rouge appliquée sur cette tunique diffère légèrement de celle employée cette année. La couleur de la saison prochaine apparaît un petit peu plus foncée au regard, ce qui ne devrait pas forcément déplaire aux fans liverpuldiens.

En parlant du goût des supporters, la présence, au dos, de l'insigne d'Hillsborough (en lien avec la tristement célèbre catastrophe du même nom, en 1989, ayant désormais fait 97 morts) ainsi que celle du motif graphique YNWA (en référence au mythique chant You'll Never Walk Alone) au niveau des manches, ne devrait pas non plus passer inaperçu pour les mordus de Liverpool. Ce kit sera complété par un short rouge et des chaussettes du même coloris.

Vers un contrat record entre Liverpool et Standard Chartered

Le sponsor maillot des Reds, Standard Chartered, a lui bien évidemment sa place au centre de la tunique. Pour rappel, la banque britannique, qui sponsorise le LFC depuis 2010 et la fin de l'aventure avec Carlsberg, rapporte actuellement 48 M€ par saison aux dirigeants anglais. Le club du nord-ouest de l'Angleterre serait d'ailleurs proche de renouveler ce bail expirant en 2022-2023 avec le plus gros contrat sponsor maillot de l'histoire, évalué à 96 M€ par nos confrères britanniques.

