Manchester City - Liverpool : nouvel épisode d'une folle course au titre en Premier League

On prend les mêmes et on recommence. Manchester City face à Liverpool, c'est la nouvelle grande rivalité de l'histoire récente de la Premier League, donnant lieu à ce qui peut être interprété par certains comme la plus belle affiche européenne du moment, tant le Clasico opposant le Real Madrid au FC Barcelone en Espagne a perdu de sa superbe, tout comme le Classique PSG-OM depuis une dizaine d'années, alors que le Klassicker Bayern-Dortmund est souvent à sens unique et qu'en Italie les deux clubs de Milan relèvent peu à peu la tête après des années galères.

Cette rivalité prend racine en 2018-2019, une saison exceptionnelle ayant mêlé deux équipes de très haut niveau à la course au titre de champion d'Angleterre, que les Cityzens ont fini par rafler après avoir livré une lutte sans merci avec les Reds. Cette année-là, City avait terminé premier avec 98 points, juste devant Liverpool et ses 97 points. Les hommes de Pep Guardiola avaient été contraints d'enchaîner 14 victoires de rang en championnat pour ne pas laisser ceux de Jürgen Klopp et leur série de 17 matchs sans défaite en PL les priver du titre. Rebelotte cette année, donc, avec une fin de saison qui s'annonce irrespirable.

Avantage City sur le papier

Après 33 matchs disputés de chaque côté, Man City (1er, 80 points) a son destin en main, mais n'a pas le droit à l'erreur puisque Liverpool, solide dauphin (79 points), lui colle aux basques. Il reste donc 15 points à prendre, et quoiqu'il advienne, les deux rivaux feront moins bien que lors de leur incroyable tête-à-tête il y a trois ans. Tout reste cependant possible entre ces deux collectifs de grande qualité que rien ni personne, ou presque, ne semble être en mesure d'arrêter outre-Manche. Les Sky Blues restent sur 8 matchs sans défaite, alors que le club de la Mersey ne perd plus depuis 14 rencontres en championnat, ce qui coïncide d'ailleurs avec la remontée assez remarquable des Reds, distancés de 8 points à la 22ème journée.

Niveau calendrier, les pensionnaires de l'Eithad Stadium ont encore 7 matchs (minimum) à disputer avec, en dehors de la double confrontation électrique face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, des adversaires plus abordables à affronter (Leeds, Newcastle, Aston Villa), à l'exception de West Ham et de Wolverhampton. Du côté de Liverpool, à qui il reste au moins 8 parties à jouer, la rencontre face à Tottenham (7 mai) s'annonce plus compliquée que les autres (Newcastle, Aston Villa, Southampton), même s'il faudra se méfier de Wolverhampton lors de la 38ème et dernière journée. La bande du technicien allemand pourrait perdre quelques plumes en finale de la FA Cup contre Chelsea, le 14 mai prochain, après avoir d'ailleurs éliminé Manchester City en demi-finale (3-2) pour ce qui reste le seul match n'ayant pas terminé sur un nul cette année entre les deux équipes (2-2 à deux reprises en Premier League).

Le grand final au Stade de France ?

Il est tout de même utile de rappeler que Cityzens et Reds pourraient être amenés à croiser le fer une quatrième et dernière fois cette saison. Cela pourrait être au Stade de France, le 28 prochain, en finale de la coupe aux grandes oreilles. Histoire de clamer haut et fort leur rivalité majestueuse sur le toit de l'Europe. Et de confirmer, au passage, que cette affiche, qui n'a accouché que d'un seul 0-0 au cours des 12 dernières années, demeure bel et bien l'une des plus prestigieuses du Vieux Continent dans l'histoire récente du football.