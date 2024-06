Géorgie-Portugal : la bourde de Georgina Rodriguez

Déjà qualifié et assuré d’être premier de sa poule, le Portugal jouait hier contre la Géorgie, qui avait tout à gagner. Avant le match, les supporters géorgiens et portugais étaient nombreux. Pour leur première participation à un Euro, les Géorgiens se sont déplacés en masse et ont fait du bruit dans le stade. Les supporters portugais se sont également fait remarquer, notamment avec une affiche du créateur de contenu français Ardsinho, qui a fait réagir Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo.

« Georgina > Georgia », pouvait-on lire sur l’une d’elles. La femme du capitaine de la Seleção a partagé le message sur son compte Instagram via une story. Cependant, l’issue du match ne lui a pas donné raison puisque la Géorgie s’est imposée contre le Portugal de son mari (2-0). À la fin, Kvaratskhelia et Mikautadze ont brillé, contrairement à Ronaldo, et la Géorgie a été supérieure aux Portugais.