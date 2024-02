Javier Tebas va aller en justice contre le Real Madrid

Depuis le début de saison, l’arbitrage des matchs du Real Madrid est sous le feu des critiques en Espagne. En effet, la télévision officielle du club merengue est accusée de faire pression sur les arbitres via plusieurs vidéos publiées sur Real Madrid TV. Les clubs de Liga dénoncent ces actions, comme le FC Barcelone, qui n’a pas hésité à s’en prendre au club merengue publiquement, ou plus récemment le Séville FC le week-end dernier, qui a annoncé déposer une plainte. Au-delà des clubs espagnols, même le vestiaire du Real Madrid estime que la diffusion de vidéos contre les arbitres nuit plus qu’elle ne profite à la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

À ce sujet, le président de la Ligue Espagnole, Javier Tebas, a confirmé que la Liga prendra part à la plainte contre le Real Madrid, déposée par Séville. «Nous n’avons pas le droit de déposer une plainte. Mais nous allons porter l’affaire devant les tribunaux et je pense que la question de la télévision du Real Madrid est une question qui va à l’encontre du bon ordre sportif. C’est bien de critiquer, de dire que parfois les choses ne vont pas, mais pas de se plaindre constamment, se croire supérieur. Alors que je crois que le Real Madrid, en tant que club honorable qu’il est, ne peut pas avoir cet argument», a-t-il répondu à la presse, lors d’un événement.