La télévision du Real Madrid continue de faire enrager l’Espagne

C’est un sujet qui commence clairement à cristalliser les tensions de l’autre côté des Pyrénées. Depuis des mois, voire des années déjà, il est habituel de voir les consultants et journalistes de la chaîne officielle du Real Madrid analyser les arbitres qui vont diriger les rencontres à venir de l’équipe de la capitale espagnole. Et souvent, c’est plutôt négatif, et les différentes erreurs défavorables aux Madrilènes de l’arbitre en question lors de matchs précédents des Merengues sont remises en avant.

Et pour beaucoup de supporters de clubs rivaux, c’est une manière de mettre la pression sur les arbitres en vue du match à venir. Et cette fois, avant le duel du week-end entre les deux équipes, le Séville FC a décidé d’agir. Séville a ainsi dénoncé, auprès du Comité de Compétition de la Fédération Espagnole, une vidéo publiée par Real Madrid TV dans laquelle l’arbitre Isidro Díaz de Mera Escuderos et son assistant du VAR Pablo González Fuertes sont vivement critiqués.

La Liga se range du côté de Séville

« Le FC Séville a dénoncé ce samedi, par le biais d’une lettre adressée à la Commission des compétitions de la RFEF, la campagne de persécution et de harcèlement à l’encontre de Mr Díaz de Mera, désigné comme arbitre principal du match de demain entre le Real Madrid et le FC Séville, ainsi qu’à l’encontre de Mr González Fuertes, l’arbitre désigné pour la VAR, par l’intermédiaire de Real Madrid TV, la chaîne de télévision officielle du Real Madrid. Le Sevilla FC souhaite dénoncer formellement ces événements aux instances dirigeantes de la fédération, afin qu’elles évaluent si ces événements peuvent être considérés comme une infraction au règlement général de la RFEF ou à tout autre règlement applicable. Le club souhaite également réitérer sa plus ferme condamnation de ce comportement et de ces campagnes orchestrées pour miner l’image de la profession d’arbitre, causant un grave préjudice au football espagnol et remettant en question l’intégrité de la compétition », indiquait le club andalou samedi.

Et comme l’explique le quotidien AS, la Liga se positionnera aussi contre le Real Madrid dans ce dossier dans le cas ou le Comité de Compétition décide d’ouvrir une enquête. Javier Tebas prendra même les cartes en main dans cette affaire, puisque lui aussi est excédé par les vidéos publiées par Real Madrid TV. C’est la première fois qu’il y a une dénonciation concrète d’un club contre les Madrilènes, même si, ces derniers mois, l’Atlético s’était aussi exprimé publiquement contre les agissements de son voisin merengue. Le Real Madrid commence à se mettre tout le monde à dos, et des sanctions pourraient être prises par les différents organismes en charge du football en Espagne. Autant dire que le choc de ce dimanche soir va être suivi de très près…