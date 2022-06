L’échange musclé entre Erling Haaland et Alexander Milosevic

Auteur d’un doublé lors de la victoire de la Norvège face à la Suède dimanche soir (1-2), le buteur norvégien Erling Haaland est revenu après la rencontre sur son altercation avec le défenseur suédois, Alexander Milosevic. Le nouvel attaquant de City a célébré son deuxième but en faisant face au défenseur adverse avant de faire taire les supporters suédois. «Tout d’abord, il m’a traitée de pute, je peux dire sans risque que je ne le suis pas. Puis il a dit qu'il me casserait les pieds, une minute plus tard, j'ai marqué», a expliqué Haaland au micro de TV2 après la rencontre.

De son coté, Milosevic a assuré n’avoir rien dit à l’ancien attaquant de Dortmund. « Je ne veux pas perdre de temps sur ce qui a été dit sur le terrain. Mais je ne comprends pas le norvégien et je ne parle pas le norvégien. Je ne sais pas s'il parle le suédois, donc je ne sais pas comment nous avons communiqué. Je ne parle pas anglais sur le terrain, donc c’est étrange qu’il dise des choses que je n’ai pas dites. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ce qui s'est passé là-bas, je laisse derrière moi et je passe à autre chose » a déclaré le défenseur de l’AIK à la chaine SVT Sport.