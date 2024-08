Liga : sans un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid s’offre Valladolid

C’était le rendez-vous très attendu du côté de l’Espagne ce week-end. Après avoir connu ses deux premières rencontres sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé allait découvrir sa première dans son stade, au Santiago Bernabéu. La presse espagnole ne parlait que de ça alors que le Français, qui avait été discret face à Majorque, devait se mettre le public dans la poche. Surtout, il devait rassurer sur l’animation offensive madrilène qui semblait déséquilibrée. Et pour ce match, Carlo Ancelotti ne changeait pas son trio offensif puisque Vinicius Jr, Rodrygo et Mbappé débutaient. Blessé, Bellingham laissait sa place à Arda Guler dans ce rôle de numéro 10. Aurélien Tchouameni était encore aligné dans le cœur du jeu alors que Fran Garcia remplaçait Ferland Mendy, expulsé lors de la première journée.

On s’attendait donc à un spectacle offensif pour ce match à domicile, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre ne tenait pas ses promesses. Malgré un effectif XXL sur le papier, le Real Madrid ne montrait pas grand-chose. Comme lors de la dernière journée, l’animation offensive posait clairement un problème. Mbappé ne touchait que très peu de ballons et ne se rassurait pas sur ses déviations. Il se procurait néanmoins une première occasion. Sur un long ballon en profondeur, il reprenait d’une frappe du gauche, sans grand danger pour Hein (9e). Pour le reste, rien à se mettre sous la dent aussi bien pour le Français que pour Vinicius Jr. Seul Rodrygo et Arda Guler semblaient être inspirés.

Kylian Mbappé trop discret

Au retour des vestiaires, Carlo Ancelotti, qui se demandait comment il allait réussir à sortir de cette galère du dimanche après-midi face au bloc compact de Valladolid, était sauvé par son couteau suisse Féderico Valverde. Le milieu uruguayen, sur une combinaison sur coup franc, envoyait une mine que Karl Hein ne pouvait arrêter (1-0, 49e). Un but qui soulageait les Madrilènes mais qui permettait de laisser des espaces. Arda Güler était l’offensif qui se montrait le plus, et il ne passait pas loin de faire le break. De son côté, Mbappé traversait la rencontre sans quasiment rien montrer et semblait même dépassé par l’évènement sur certaines actions.

L’ancien du PSG finissait sa rencontre en manquant une occasion à bout portant alors que Valladolid se procurait tout de même des occasions. En fin de rencontre, Carlo Ancelotti décidait de le remplacer pour donner du temps de jeu à Endrick. Dans la foulée de ce changement, le Real Madrid finissait par trouver la faille pour sceller sa victoire. Le supersub de la saison dernière, Brahim Diaz, inscrivait le second but d’un joli lob et permettait donc à son équipe de valider ses 3 points. Comme un symbole, Endrick qui a remplacé Mbappé, s’offrait un but dans les dernières secondes sur un bel enchaînement (3-0). Le Real Madrid lance enfin sa saison mais devra montrer bien plus s’il veut atteindre ses objectifs de sa saison.