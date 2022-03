Le message de Gigio Donnarumma après l'élimination de l'Italie

La suite après cette publicité

Le portier italien du Paris Saint-Germain, Ganliugi Donnarumma a vécu des derniers semaines compliquées, avec son erreur menant à l'élimination du club de la capitale face au Real Madrid et la non qualification de la Squadra Azzura à la prochaine Coupe du Monde après la défaite face à la Macédoine du Nord. Sur Instagram, il regrette, pour le peuple italien, de ne pas être du voyage au Qatar : «nous voulions participer à la Coupe du monde, pour les émotions extraordinaires que ces compétitions procurent, pour donner des sourires aux Italiens qui nous ont accompagnés il y a quelques mois à la conquête du championnat européen.»

Le portier continue son message, en pensant déjà au futur : «malheureusement, il n'en sera pas ainsi. Nous sommes très déçus et nous ne pouvons pas nous permettre d'en rester là et nous savons combien les Italiens sont déçus, tout comme nous. Mais nous savons aussi que dans le football comme dans la vie, vous devez regarder devant vous et revenir dans le jeu. Notre tâche est de ramener l'équipe nationale là où elle mérite d'être, et étape par étape, retrouver un avenir gagnant. Forza Azzurri.»