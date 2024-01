Mercato PSG : le prix à payer pour Kalvin Phillips est connu

C’est une piste surprenante qui a été évoquée par le sérieux média anglais The Telegraph il y a quelques jours, alors qu’avant les fêtes, d’autres médias évoquaient déjà un intérêt de clubs français, sans les nommer. Le PSG serait donc intéressé par Kalvin Phillips, le milieu de terrain anglais de Manchester City. Mieux encore, la publication britannique expliquait que les Parisiens étaient assez bien positionnés pour enrôler le joueur arrivé à l’Etihad Stadium à l’été 2022.

En plus du Paris Saint-Germain, il y a aussi plusieurs écuries anglaises sur le coup, à l’image de Newcastle, de Crystal Palace ou de Fulham. Il faut dire que l’ancien de Leeds conserve une belle cote malgré un temps de jeu presque inexistant depuis son arrivée en terres mancuniennes, lui qui était une référence du championnat à Leeds. En quête d’un milieu de terrain - c’est ce que continue de réclamer Luis Enrique à ses dirigeants - les Parisiens ont donc mis le joueur des Three Lions en haut de leur liste. Seulement, comme c’était à prévoir, il va falloir mettre la main à la poche.

Un prix conséquent

Le média anglais iNews, branche de The Independent, en dit un peu plus sur la situation du joueur qui n’a joué que 89 minutes réparties sur 4 rencontres en Premier League cette saison. On découvre notamment les conditions fixées par Manchester City pour le lâcher. Les Cityzens souhaitent s’en séparer, si possible, sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire. Il faudrait d’abord régler 5 millions de livres - légèrement moins que 6 millions d’euros - pour l’indemnité de prêt. Un montant a priori abordable.

En revanche, l’option d’achat obligatoire serait un peu plus élevée… Les Cityzens souhaitent ainsi récupérer une grosse partie de la somme déboursée il y a un an et demi et exigeraient que cette option environne les 40 millions de livres, soit 46 millions d’euros. Une somme déjà plus conséquente qui pourrait faire hésiter ses prétendants, surtout si elle venait bien à être obligatoire. Le PSG est fixé.