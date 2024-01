Le PSG bouleverse ses plans mercato

En 2024, le Paris Saint-Germain va avoir du pain sur la planche. Sur le terrain, les hommes de Luis Enrique devront conserver leur titre de champion de France, tout en jouant à fond la Ligue des champions et la Coupe de France. Pour cela, les pensionnaires du Parc des Princes comptent sur le mercato d’hiver. Un marché qui a bien commencé puisque l’écurie française a devancé la concurrence pour s’offrir les espoirs brésiliens Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Mais ce dernier est déjà blessé. Dimanche, il a annoncé sur Instagram qu’il serait absent plusieurs semaines.

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! »

Une très mauvaise nouvelle pour Paris, qui devra se passer de lui pendant trois mois. Mais cela ne change pas les plans du club le concernant, même si les différentes parties doivent régler quelques détails supplémentaires. Interrogée par Le Parisien, une source proche du PSG a confié hier : « c’est du très long terme. Même avec un petit retard lié son opération, il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival.» Malgré tout, ce couac risque de changer les plans initiaux du club francilien, qui voulait recruter un latéral gauche polyvalent d’ici la fin du mois de janvier.

Ce mardi, L’Equipe révèle que Luis Enrique souhaite un milieu de terrain supplémentaire. Il y a plusieurs semaines déjà, il avait demandé un joueur expérimenté pour renforcer l’entrejeu. Moscardo a été recruté entre-temps. Mais avec sa blessure, les absences, dont celle de Kang-In Lee, et les nombreuses échéances qui approchent, le technicien espagnol aimerait pouvoir compter sur un autre milieu. Le quotidien sportif n’a cité aucune piste. Mais hier, le Telegraph a révélé que Kalvin Phillips (Manchester City) est l’une des priorités du PSG. Mais c’est aussi celle de Newcastle. Paris est prévenu…