Le PSG s’attaque à Kalvin Philipps

Le retour du Kylian Saint-Germain. Ce lundi 1er janvier, le visage du Français s’affiche en une de nombreux médias sportifs. En effet, à compter de ce jour, il peut négocier avec le club de son choix sans rendre de comptes au PSG. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne lâcheront pas le morceau, eux qui espèrent qu’il prolongera encore une fois l’aventure avec eux. Mais avec ou sans lui, les champions de France préparent l’avenir. Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans) sont arrivés. Il ne manque plus que les officialisations.

Mais le PSG n’a pas terminé ses emplettes hivernales. En fin de semaine dernière, Le Parisien a révélé que les dirigeants franciliens et Luis Enrique envisagent sérieusement de mettre la main sur un latéral gauche. Le retour de blessure tardif de Nuno Mendes et les incertitudes l’entourant posent question. De plus, le coach parisien ne veut pas épuiser les joueurs qu’il a à disposition, notamment Lucas Hernandez qui enchaîne les rencontres. Pour toutes ces raisons, les Franciliens explorent le marché des arrière gauche. Ils veulent d’ailleurs un élément polyvalent, pouvant aussi évoluer à droite.

Le PSG est là pour Kalvin Phillips

Toutefois, l’arrivée d’un milieu de terrain n’est pas à exclure non plus. En effet, Luis Enrique veut également un milieu de terrain expérimenté. Ce, malgré le transfert de Moscardo, qui est d’ailleurs blessé et qui sera absent durant trois mois. Peu de noms sont finalement sortis concernant ce fameux joueur. Mais ce lundi, le Telegraph nous dévoile une première piste. En effet, le média britannique, réputé pour son sérieux, explique que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Kalvin Phillips (28 ans). Le Telegraph indique même que le club de la capitale est en pole avec Newcastle pour récupérer le joueur de Manchester City.

Délogé de Leeds United en 2022, l’Anglais n’a pas vraiment réussi à s’imposer chez les Skyblues. Titularisé seulement à 3 reprises l’an dernier (20 apparitions), il a joué 9 matches cette saison (2 titularisations, 1 but). Peu convaincus, les Mancuniens ne sont pas contre le vendre cet hiver assure la publication britannique. En course, le PSG doit composer avec une forte concurrence. Outre les Magpies, qui privilégient un prêt, la Juventus, Liverpool et le Bayern Munich sont cités comme des candidats potentiels à sa venue. Le PSG va donc devoir jouer des coudes pour s’offrir Kalvin Phillips.