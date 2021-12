L'AC Milan s'active pour Issa Diop

Contraint de faire sans son défenseur danois Simon Kjaer, opéré début décembre et indisponible six mois, l'AC Milan devrait profiter du mercato hivernal pour pallier son absence. De plus, l'entraîneur italien Stefano Pioli ne serait pas contre renforcer sa charnière centrale pour poursuivre sa lutte pour le titre en Serie A (2e, 42 points et à 4 unités de l'Inter Milan). Selon nos informations, ce renfort défensif viendrait de la Premier League.

La suite après cette publicité

En effet, le board rossonero a contacté West Ham pour avoir des renseignements sur son défenseur français Issa Diop. Arrivé l'été 2018 en provenance de Toulouse, le Hammer de 24 ans n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux de David Moyes, un départ en janvier pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu et du rythme.