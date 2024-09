Australie : le sélectionneur national démissionne

Arrivé sur le banc de l’Australie en juillet 2018, Graham Arnold a annoncé sa démission de son poste de sélectionneur, ce vendredi. Critiqué après la défaite contre Bahreïn (0-1) et le match nul face à l’Indonésie (0-0) en éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, l’homme de 61 ans avait posé sa démission sur la table de la Fédération australienne (FFA) en début de semaine. Durant ces six années de mandat, l’ex-international australien (56 sélections) avait permis à son équipe de participer au Mondial 2018 et 2022. Lors de ces deux éditions, elle avait à chaque fois affronté la France lors de son premier match. « Le départ de Graham Arnold marque la fin d’une ère pour le football australien. Sa contribution au sport et aux Subway Socceroos est évidente. Sous la direction de Graham, nous avons franchi des étapes remarquables qui ont propulsé le football australien sur la scène internationale. La passion et le dévouement de Graham ont laissé une marque indélébile sur l’équipe et le football australien », a déclaré James Johnson, directeur général de la Fédération australienne.

« Diriger l’Australie a été l’apogée de ma carrière et un véritable honneur. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli, qu’il s’agisse de battre des records, d’encourager de nouveaux talents ou d’écrire l’histoire sur la scène internationale. Après mûre réflexion, je pense qu’il est temps de trouver un nouveau leadership pour guider l’équipe vers l’avenir. (…) J’aimerais remercier sincèrement toutes les personnes, en particulier la famille du football australien, qui ont participé à ce voyage au cours des six dernières années. Je souhaite à cette incroyable équipe et à son personnel de soutien beaucoup de succès pour cette campagne de qualification pour la Coupe du monde », a indiqué Arnold.