Le PSG envisage de casser le prêt de Gabriel Moscardo

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain a mis la main sur le prometteur Gabriel Moscardo. Arrivé blessé en France, le milieu brésilien est retourné quelques mois au pays chez les Corinthians avant de faire son retour dans la capitale. Mais le PSG avait d’autres plans pour lui. Encore jeune, le joueur de 19 ans a été envoyé en prêt à Reims pour découvrir le football français et engranger du temps de jeu. Sauf que Moscardo ne joue pas.

La suite après cette publicité

En effet, il n’a pas pu encore évoluer sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, l’espoir était là quand son entraîneur, Luka Elsner, avait évoqué son cas à la mi-octobre. «Moscardo sera de retour dans le groupe et on va dire en état d’être compétitif. Sur quel temps de jeu ? C’est encore à déterminer. Probablement pas sur des temps très longs, mais il est là et se sent bien.» Mais toujours rien et cela commence à agacer le PSG. Selon L’Equipe, le club champion de France n’est pas du tout satisfait du temps de jeu de son milieu et réfléchit à rompre le prêt de Moscardo cet hiver afin qu’il puisse jouer ailleurs.