Ligue Europa : les qualifiés pour les quarts de finale !

Les huitièmes de finale de la Ligue Europa se sont refermés ce soir. Des deux représentants français, seuls les Lyonnais, vainqueurs à l'aller et au retour face au FC Porto, auront su franchir l'obstacle. Monaco a trébuché face au Sporting Clube de Braga. On retrouvera du beau monde au rendez-vous des quarts de finale. Outre l'OL et le Sporting Braga, le FC Barcelone - vainqueur de Galatasaray à Istanbul grâce à Pierre-Emerick Aubameyang - fait partie des huit qualifiés. Le RB Leipzig était quant à lui assuré de sa présence au tour suivant, suite au forfait des Russes du Spartak Moscou.

Qualifiée à Leverkusen, grâce à un but de Jérémie Boga dans le temps additionnel, l'Atalanta sera elle aussi au prochain tour, où l'on retrouvera également les Ecossais des Glasgow Rangers. Deux tickets restent à distribuer puisque Fortunes les clubs sévillans doivent passer par la prolongation. West Ham-Séville et Francfort-Betis réservent encore quelques surprises. Le tirage au sort des quarts et des demi-finales sera effectué demain vendredi 18 mars, à 13h30, depuis Nyon (Suisse). Un tirage ouvert, sans aucune tête de série, où les clubs d'un même pays peuvent se rencontrer. Les quarts seront disputés les jeudi 7 et 14 avril prochains, les demies les jeudi 28 avril et 5 mai prochains.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts