Qatar : Andy Delort victime d’un malaise terrifiant en plein match

Depuis son départ du FC Nantes l’été dernier, Andy Delort coule des jours heureux au Qatar. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres de championnat avec Umm Salal, l’ancien bourreau des surfaces de Ligue 1 a réitéré ce samedi dès la sixième minute face à Al Arabi à l’occasion de la finale de la Coupe des Étoiles du Qatar.

Alors qu’il semblait parti pour réaliser une belle performance, l’international algérien s’est finalement écroulé sur le terrain dix minutes plus tard. Tremblant et visiblement victime d’un malaise, le buteur de 32 ans a rapidement été pris en charge et a été évacué de la pelouse. Bonne nouvelle, des vidéos montrent qu’il est revenu sur le banc d’Umm Salal en début de seconde période pour observer la fin de la finale.