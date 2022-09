L'organisation d'un match amical Bosnie-Russie provoque un scandale !

La Fédération bosnienne de football (NSBIH), controversée, provoque la colère des siens. L'organisation d'un match amical entre la Bosnie et la Russie (19 novembre prochain à Saint-Pétersbourg), pays faisant la guerre à l'Ukraine depuis de nombreux mois maintenant ne passe pas auprès des cadres et stars de l'équipe comme Dzeko et Pjanic qui veulent la paix, ni même du côté de la maire de Sarajevo. « Ce n'est pas une bonne décision. Quand la sélection commence à obtenir des bons résultats, il y a toujours quelque chose qui cloche [...] je suis sans voix. La fédération connaît ma position » déclare Miralem Pjanic, passé par Lyon, Barcelone et la Juventus au média sportske.ba.

La suite après cette publicité

Benjamina Karic, la maire de Sarajevo menace de cesser la coopération de la capitale bosnienne avec la Fédération si cette rencontre a bien lieu. « Nous condamnons fermement la décision de la fédération de jouer un match amical contre la Russie. Sarajevo a été une ville assiégée par un agresseur pendant longtemps » Deux raisons qui devraient peut-être faire réfléchir les personnes concernées quant à la tenue de match.