Suivez le tirage au sort en direct de la phase de groupes de la nouvelle Ligue Europa Conférence

Après les tirages au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League, c'est la toute nouvelle Ligue Europa Conférence qui organise sa première cérémonie. C'est toujours à Istanbul que ça se passe pour ce tirage au sort de la phase de poules, dans laquelle participe un club français : le Stade Rennais. Les Bretons se sont facilement qualifiés en battant les Norvégiens de Rosenborg hier 3-1, confirmant leur bon résultat du match aller (victoire 2-0).

Comme pour ses deux grandes sœurs, cette compétition accueille 32 équipes européennes, réparties en 8 groupes de 4 équipes. 17 formations sont issues de la voie principale, 5 viendront de la voie des champions, alors que les 10 dernières équipes présentes ont été éliminées lors des barrages de la League Europa. Si on peut penser de prime abord que cette nouvelle coupe d'Europe est au rabais, et bien on se trompe grandement.

Car le seul représentant français aura tout de même fort à faire pour se hisser au tour suivant. Placé dans le chapeau 2, Rennes pourrait se mesurer à des adversaires de renom comme la Roma de Mourinho, Tottenham ou encore La Gantoise, le FC Bâle et Copenhague, des équipes régulièrement présentes en Ligue des Champions. Enfin, sachez que la finale aura lieu à Tirana en Albanie en mai prochain et que son vainqueur sera directement qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Ça peut donner quelques idées...

Le live de ce tirage au sort :

13h45 : Le tirage va commencer.

13h39 : L'ancien international albanais sera accompagné par Nihat Kahveci. L'ex-milieu de Villarreal notamment et international turc effectuera lui aussi le tirage.

13h37 : L'ancien Parisien et Marseillais, Lorik Cana, sera le maitre de cérémonie de ce tirage au sort.

13h34 : Cette toute nouvelle compétition comprendra un club français, le Stade Rennais, qui s'est qualifié hier en battant Rosenborg en barrage.

13h31 : Re-bonjour et re-bienvenue pour cette cérémonie du tirage au sort de la Conference League

Le tirage :

Groupe A :

LASK

Maccabi Tel-Aviv

Alashkert FC

Helsinki JK

Groupe B :

La Gantoise

Partizan Belgrade

Flora Tallinn

Anorthosis Famagouste

Groupe C :

AS Rome

Zorya Louhansk

CSKA Sofia

FK Bodo Glimt

Groupe D :

AZ Alkmaar

CFR Cluj

FK Jablonec

Randers FC

Groupe E :

Slavia Prague

Feyenoord

Union Berlin

Maccabi Haifa

Groupe F :

FC Copenhague

PAOK Salonique

Slovan Bratislava

Lincoln Red Imps

Groupe G :

Tottenham

Stade Rennais

Vitesse Arnhem

NS Mura

Groupe H :

FC Bâle

Qarabag FK

Kaïrat Almaty

Omonia Nicosie

Chapeau 1 : AS Rome, Tottenham, FC Bâle, Slavia Prague, FC Copenhague, La Gantoise, AZ Alkmaar, LASK

Chapeau 2 : Feyenoord, Qarabag FK, Maccabi Tel-Aviv, PAOK Salonique, Stade Rennais, Partizan Belgrade, CFR Cluj, Zorya Louhansk

Chapeau 3 : Union Berlin, CSKA Sofia, Vitesse Arnhem, Slovan Bratislava, FK Jablonec, Alashkert FC, Flora Tallinn, Kaïrat Almaty

Chapeau 4 : Lincoln Red Imps, Randers FC, Omonia Nicosie, Anorthosis Famagouste, Helsinki JK, Maccabi Haifa, FK Bodo Glimt, NS Mura