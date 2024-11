Nantes : le cabinet du ministre de l’Intérieur calme le jeu avec la Brigade Loire

L’annonce a fait grand bruit hier. Suite à la tentative d’envahissement de terrain de certains supporters nantais lors du match face au Havre (0-2), le ministère de l’Intérieur avait fait savoir qu’il étudiait sérieusement le lancement d’une procédure visant à dissoudre la Brigade Loire. Aujourd’hui, le cabinet du ministre de l’Intérieur a apporté un petit bémol dans les colonnes de L’Equipe.

La suite après cette publicité

«Au-delà de cette procédure longue et à l’issue qui doit être sécurisée juridiquement, les sanctions individuelles fermes plutôt que des sanctions collectives sont à privilégier : il faut davantage se concentrer à court terme sur les 70 à 80 individus qui ont tenté d’envahir le terrain et prononcer des interdictions exemplaires le plus rapidement possible afin d’éviter de nouveau débordements pour les prochains matches. La Brigade Loire n’est pas une association mais un "groupement de fait ", la dissolution se ferait nécessairement dans un temps long et les fauteurs de troubles pourraient toujours se rendre au stade».