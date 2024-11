Ballon d’Or : un journaliste membre du jury dénonce un problème dans les votes

Voilà une déclaration qui risque de faire parler. Campo Elías Estrada, le journaliste panaméen, a annoncé avoir eu des problèmes pour voter. Le journaliste faisant partie des cinq seuls membres du jury à ne pas avoir intégré Rodri dans leur top 10 s’est expliqué. «J’ai eu des problèmes pour voter sur la plate-forme de vote. Lorsque j’ai sélectionné mes 10 candidats, au moment de mettre à jour, mon vote était altéré, avec les numéros intercalés, sans aucun ordre, entre les dix joueurs», a révélé le votant.

Si le Panaméen dénonce un problème dans le système de vote, il reconnait également une erreur personnelle. «Je n’ai pas fait attention à la fin lors de l’envoi, et je pense que j’ai eu Olmo pour Rodri à la cinquième place. Le rédacteur en chef du magazine m’a envoyé mes candidats par courrier, pour corroborer mon vote, et je lui ai dit qu’il n’y avait pas de problème. Je n’ai remarqué l’erreur que quelques jours plus tard lorsque j’ai lu l’e-mail en détail, car j’avais noté mes candidats sur une feuille», des torts partagés donc entre France Football et le journaliste. Mais aussi, un nouveau problème qui pourrait pousser le journal à modifier son système de vote.

Le classement complet du journaliste panaméen :