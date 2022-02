Chelsea-LOSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après PSG-Real Madrid, c'est un autre choc qui attend la France du football en Ligue des Champions ce mardi soir. Le LOSC, qui a terminé premier de son groupe, a hérité de Chelsea, et se déplace sur la pelouse de Stamford Bridge ce mardi soir en 8e de finale aller. Un sacré défi pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, confrontés aux champions d'Europe en titre.

Pour tenter l'exploit, Lille va sortir son habituel 4-4-2. Avec Leo Jardim, qui a récemment supplanté Grbic, dans les buts et la traditionnelle charnière Fonte-Botman. A droite, Celik, et à gauche Djalo pour compenser le départ de Reinildo à l'Atlético de Madrid. Dans l'entrejeu, André et Xeka feront la paire.

Yilmaz plutôt que Ben Arfa ?

Bonne nouvelle pour le LOSC, Renato Sanches devrait être apte pour débuter sur le flanc droit, poste qu'il occupe souvent face aux adversaires plus huppés, pour muscler l'entrejeu. Sur le côté gauche, c'est Bamba qui devrait être aligné. Devant, pour accompagner l'indiscutable Jonathan David, Gourvennec pencherait plus pour Burak Yilmaz. Mais Hatem Ben Arfa a également des chances de débuter.

Côté anglais, Thomas Tuchel pourrait ressortir son 3-4-3, avec Edouard Mendy dans les buts, Thiago Silva, Rüdiger et Christensen dans l'axe, Marcos Alonso et Azpilicueta en pistons. Jorginho pourrait souffler, laissant l'entrejeu à Kanté et Kovacic. Enfin, Havertz et Ziyech devraient soutenir un Lukaku en méforme, à moins que Werner lui soit préféré.

C'est au tour de l'autre club français en lice, le LOSC, de briller face à un redoutable adversaire. Pour ce match attendu, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire lilloise pour tenter de remporter 2 000€ (cote à 10). (cotes soumises à variation)