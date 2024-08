OL - Monaco : les notes du match

Ce samedi, l’OL et l’AS Monaco se donnaient rendez-vous sous un soleil de plomb pour un choc de Ligue 1 au Groupama Stadium. Deux cadors aux destins croisés jusqu’ici : tandis que les Monégasques s’étaient emparés d’un succès souverain face à l’ASSE pour leur entrée en matière, les Gones se sont ramassés à Rennes et ont directement été mis sous pression pour la saison à venir. Forcément, devant leur public, les Lyonnais avaient l’opportunité de se racheter face à l’un de leurs concurrents directs. Pour repartir avec la victoire, Pierre Sage décidait d’aligner une équipe hyper offensive avec Saïd Benrahma en soutien d’une attaque Fofana-Lacazette-Nuamah. Nemanja Matic avait même été laissé sur le banc pour ce choc au sommet. De son côté, Adi Hütter faisait dans le classique et alignait le même onze qui s’est imposé contre l’ASSE à la différence d’un Akliouche qui remplaçait Balogun. D’entrée, la rencontre s’est jouée sur des bases élevées en termes d’intensité. Pour autant, ce sont bien les Asémistes qui ont montré le plus de maîtrise technique face à une équipe rhodanienne coupée en deux. Et à l’image de la blessure musculaire d’Ernest Nuamah, l’OL vivait un premier quart d’heure sacrément pénible. Malgré l’entrée en jeu de Georges Mikautadze, Lyon n’y arrivait toujours pas et Breel Embolo a allumé la première mèche (24e). Toujours autant submergés, les locaux ont même été sauvés par leur gardien. Trouvé dans la surface, Takumi Minamino s’est frayé un chemin jusqu’à une frappe à bout portant. Courageux, Lucas Perri a étendu tout son mètre 96 pour détourner la tentative du Japonais sur le poteau (30e). Malgré quelques inspirations de Saïd Benrahma et quelques initiatives timides d’un Lacazette agacé face aux décisions arbitrales, l’OL n’a pas été convaincant en première période, mais pouvait se targuer de rentrer aux vestiaires sur un score vierge face à des Asémistes supérieurs.

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens sont entrés avec de meilleures intentions. Plus incisifs, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont gratté plus de ballons mais leurs quelques excursions offensives ont été trop timides pour faire la différence. N’arrivant pas à profiter du temps faible asémiste, l’OL s’est forcément exposé au retour de flamme des joueurs de la Principauté. Alors que Breel Embolo a allumé la première mèche (52e), le Suisse s’est montré encore menaçant avec un retourné acrobatique qui a fui le cadre de Lucas Perri, auteur d’une sortie franchement inquiétante à ce niveau-là (63e). Des nuages qui annonçaient l’orage du côté lyonnais. Trois minutes plus tard, les Rhodaniens encaissaient l’ouverture du score sur une action de soliste. Seul aux 35 mètres, Eliesse Ben Seghir trouvait Akliouche qui lui remettait dans sa course. Le Marocain ne se faisait pas prier pour tromper Lucas Perri d’une frappe limpide du droit (1-0, 65e). Le cauchemar lyonnais se prolongeait avec une prestation terrible collectivement face à des Monégasques de plus en plus huilés collectivement. Nettement supérieurs, ces derniers ont logiquement doublé la mise sur une superbe action conclue par Lamine Camara dans le but vide (2-0, 80e). Les Gones étaient même proches de boire le calice jusqu’à la lie mais un rebond malheureux venait contrecarrer les plans de Maghnes Akliouche, seul face à Lucas Perri (83e). Dans un Groupama Stadium sous tension malgré le soutien des supporters légèrement renfrognés, la fin de match a été toujours aussi poussives pour des Lyonnais qui n’y arrivent décidément pas cette saison. N’ayant toujours pas marqué, le bilan est déjà inquiétant alors que la saison vient à peine de commencer. De son côté, l’AS Monaco enchaîne. Impressionnants collectivement par séquence, les Monégasques comptent deux succès en autant de rencontres. Seule ombre au tableau, l’expulsion de Lamine Camara en fin de rencontre pour deux cartons jaunes consécutifs.

L’Homme du match

- Ben Seghir (8) : l’ailier marocain a beaucoup provoqué et tenté cet après-midi (six tirs dont trois cadrés). Ses multiples incursions dans la surface ont mal été gérées par Lyon. Par ses dribbles et ses passes, il a été un danger constant. Parallèlement, il a aidé Jakobs à museler Mata et Nuamah, avant la blessure de ce dernier. En seconde période, il trouve Perri (65e), dans un premier temps, avant d’ouvrir le score sur un service d’Akliouche (65e). Suppléé par Kassoum Ouattara, à la 77e minute, passeur décisif pour Camara (80e).

Olympique Lyonnais

- Perri (4,5) : le portier brésilien a fait ce qu’il a pu avec un arrêt magnifique pour sauver l’OL devant Minamino (30e), pour un total de quatre arrêts décisifs. En revanche, si ses relances au pied apportent des solutions, ses sorties restent très douteuses pour l’instant. Mais il évite à l’OL de sombrer, même s’il ne peut rien sur les deux buts encaissés.

- Mata (4) : le défenseur angolais a eu beaucoup de difficulté face à une attaque monégasque qui a forcé sur son côté gauche, avec un Ben Seghir et un Jakobs très percutant. Mais malgré quelques placements douteux en première période, Mata a tenu son rang en première période, à l’image d’une belle défense devant Akliouche (38e). En revanche, il a été très discret offensivement et s’est également manqué sur le deuxième but encaissé en fin de match.

- Niakhaté (3) : en grande difficulté pour sa première sortie en Ligue 1 contre Rennes, la recrue lyonnaise n’a pas rassuré pour son premier match au Groupama Stadium. S’il a parfois été juste dans la lecture du jeu avec quatre duels gagnés sur cinq et cinq dégagements importants, il s’est manqué dans son duel avec Ben Seghir… qui a amené à l’ouverture du score. Il a ensuite été complètement largué en fin de rencontre et a été fautif sur le second but encaissé, puis sur une grosse action d’Akliouche (83e).

- Caleta-Car (3) : à l’instar de Niakhaté, il a été largué dans le temps fort monégasque en première période et a fait preuve d’une grosse erreur dans son dégagement du ballon, qui a amené à la meilleure occasion de Monaco avec un poteau de Minamino (30e). Cela a été mieux en seconde période, mais il s’est montré trop laxiste sur l’action du but de Ben Seghir. Avant d’être à la rue en fin de match, avec un énorme manqué devant Akliouche qui aurait pu faire 3-0 (83e).

- Abner (4) : précieux dans son positionnement, le Brésilien a été correct dans l’ensemble de la partie et s’est montré décisif devant Akliouche et Vanderson en début de match, très bon ce samedi. En revanche et à l’instar de sa défense, il s’est montré trop fébrile dans les temps faibles lyonnais après la pause et aura été fautif sur le but encaissé. Remplacé par Matic (73e), qui n’a rien pu faire.

- Caqueret (3,5) : le milieu de terrain lyonnais aura vraiment été le point faible de cette rencontre et cela a confirmé les problèmes concédés lors du premier match contre Rennes. Beaucoup trop fébrile et très peu en place, Caqueret aura offert des boulevards au milieu de terrain monégasque, qui s’est baladé en première période. Et logiquement, cela a été compliqué pour trouver les partenaires d’attaque. Remplacé par Tolisso (81e).

- Maitland-Niles (3) : dans un rôle étonnant, un peu plus à droite du milieu de terrain, l’ex-Gunner n’a pas réussi à exister et a offert beaucoup d’espaces à l’AS Monaco durant ce match. Pire encore, ce rôle ne l’aura pas aidé défensivement, où il a commis une grosse erreur sur une grosse occasion de Zakaria (63e).

- Fofana (5) : sans doute la seule bonne note de cette rencontre pour l’OL. Très vif sur son côté gauche, il a fait du mal à la défense monégasque en première période, avant de donner une excellente passe en profondeur vers Nuamah (15e). Il s’est parfois manqué dans ses dribbles et dans ses prises de balles, mais le Belge aura été intéressant malgré tout en première période. Esseulé après la pause, il a cédé sa place à Mama Baldé (73e), qui n’a rien pu faire.

- Benrahma (4) : positionné dans un rôle de numéro 10 pour laisser la place à Fofana sur l’aile gauche, l’Algérien n’a pas réussi à faire des différences. Un beau ballon en profondeur pour Fofana d’entrée (4e) et quelques combinaisons intéressantes en début de match avec le Belge, mais il n’a pas réussi à servir Lacazette et Mikautadze et s’est éteint au fil de la seconde période. Un match très frustrant. Remplacé par Diawara (81e).

- Nuamah (non noté) : il aurait pu ouvrir rapidement le score après un duel contre Köhn, mais le Ghanéen s’est claqué et a été contraint de céder sa place à Mikautadze (2 / 17e). Le Géorgien a vécu une après-midi très compliquée où il a été contraint de travailler comme un ailier droit, un rôle qu’il a eu beaucoup de mal à prendre. Forcément, il n’a pu faire la différence dans un rôle qui n’est pas le sien et a facilement été bloqué par les Monégasques. Aucun tir et aucune passe dangereuse tentée, malgré une qualité technique intéressante.

- Lacazette (3) : pour son retour après les Jeux Olympiques, le médaillé d’argent a semblé en difficulté physiquement dans cette rencontre. Si le dispositif manqué par Pierre Sage ne lui a pas permis d’exister, il a été très discret avec seulement 28 ballons touchés, dont un seul dans la surface adverse. Son été très chargé semble l’avoir lessivé.

AS Monaco

- Köhn (5) : la seule action à retenir des 45 premières minutes du portier suisse est sa belle sortie aérienne devant Niakhaté (25e) sur un coup franc à 40m. Sinon, il n’a pas été inquiété par Lyon, inapte offensivement. Dès le début de la deuxième période, il arrive en premier devant Lacazette après la remise pas assez appuyé de Lamine Camara (48e). Et, c’est tout. Une après-midi de repos pour lui.

- Vanderson (7) : le Brésilien a été particulièrement actif sur son côté droit. S’il a eu du travail en début de rencontre face à la vitesse de Malick Fofana, il a plutôt bien défendu sur l’ailier belge. Offensivement, il a beaucoup pris son couloir et s’est battu pour récupérer le ballon (38e). Mais il a été oublié par moment par ses coéquipiers, à l’image d’Embolo (45e). Petite baisse de régime en seconde période. Ciblé par Tottenham, il a peut-être joué son dernier match avec Monaco. Remplacé par Jordan Teze, à la 64e minute, qui jouait ses premières minutes avec le club du Rocher, tout proche d’inscrire son premier but sur une volée (72e).

- Salisu (6) : l’ancien défenseur de Southampton a été agressif sur le peu d’interventions qu’il a eues à réaliser en première période. En seconde période, il a fait preuve de sérénité pour contrôler Lacazette et ses partenaires. Preuve de son bon match, il termine avec six duels remportés sur les six qu’il a eus. Averti à la 44e minute.

- Kehrer (6) : moins agressif que son compère ghanéen, l’Allemand de 27 ans était souvent bien positionné pour être à la réception des centres lyonnais. Il a gêné Mikautadze, rentré à la place de Nuamah, blessé en première période. Il a continué son bon travail dans le second acte, en ne lâchant pas d’une semelle le Géorgien, davantage dans l’axe. Une soirée très calme pour Salisu et l’ancien joueur du PSG.

- Jakobs (6,5) : tout comme Vanderson à droite, l’international sénégalais a été actif à gauche. Auteur de plusieurs centres qui auraient mérité un meilleur sort, il a répondu présent défensivement, même si Mata lui a facilité son travail, en étant très peu dangereux. En deuxième période, il a fait face à Fofana, qui a basculé de l’autre côté, mais le Belge ne l’a pas du tout dérangé. Sur le deuxième but monégasque, c’est lui qui décale Ouattara, sur le côté gauche, qui va ensuite trouver Camara (80e). Avant ça, il distille un superbe centre pour Teze dont la volée passe juste au-dessus (72e)

- Camara (6) : un match qui méritait une meilleure fin pour le Sénégalais. Huit ballons récupérés pour lui, en forme cet après-midi au Groupama Stadium. Comme souvent, il s’est projeté dans la surface pour apporter encore plus de danger dans les cages de Perri. En début de seconde période, sa remise pas assez appuyée est tout proche d’être exploitée par Lacazette (48e) mais Kohn sort devant lui. Il est à la réception du centre de Ouattara, pour le but du break (80e). Mais malheureusement pour lui, il finit son match avec deux cartons jaunes en l’espace de trois minutes et est expulsé par Stéphanie Frappart (90+7e).

- Zakaria (7) : le Suisse a fait parler toute sa combativité dans la récupération du ballon (neuf ballons récupérés). Caqueret et Maitland-Niles n’ont pas fait le poids face au joueur de 1,91m, qui a gagné également cinq duels sur sept. Il s’est par ailleurs permis quelques avancées dans les 15 derniers mètres lyonnais. Remplacé par Soungoutou Magassa, à la 86e minute.

- Minamino (5) : le Japonais, buteur face à l’ASSE la semaine dernière, a souvent alterné avec Akliouche sur l’aile droite et pour accompagner Embolo en pointe. Mais sa prestation a été très moyenne en cette fin d’après-midi avec beaucoup de déchets techniques. Dans des passes et ses prises de décision, il a connu des jours meilleurs. Il peut néanmoins finir la rencontre avec un but à la demi-heure de jeu (30e), mais Perri effectue un très bon arrêt de la main gauche avant que le ballon ne touche le poteau (30e). Remplacé par Wilfried Singo, à la 86e minute.

- Ben Seghir (8) : voir ci-dessus

- Akliouche (6,5) : le vice-champion olympique était annoncé aux côtés d’Embolo dans une attaque à deux. Mais il a souvent permuté avec Minamino. Pas toujours percutant balle au pied, mais suffisant pour gêner Abner, il trouve Ben Seghir dans un petit espace laissé par les défenseurs lyonnais (65e). Il a également raté une énorme occasion en fin de rencontre pour permettre à Monaco d’aggraver le score (82e).

- Embolo (5) : préféré à Balogun, le Suisse était associé à la fois à Akliouche, mais aussi à Minamino, qui ont permuté. Pesant sur Caleta-Car, il a été brouillon dans ses choix, comme sur sa frappe après un bon décalage de Ben Seghir (24e). Il a oublié Vanderson, plusieurs fois sur le côté droit. En deuxième période, sa tête passe au-dessus (60e) et il rate son retournée après un bon ballon d’Akliouche (64e). Remplacé par George Ilenikhena, à la 64e minute.