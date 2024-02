Crystal Palace : Roy Hodgson démissionne !

Nommé entraîneur de Crystal Palace en mars 2023, Roy Hodgson faisait son grand retour chez les Eagles après son passage entre 2017 et 2021. Malheureusement, le club londonien vient d’annoncer que son coach de 76 ans a été obligé de quitter ses fonctions pour des raisons de santé, lui qui avait dû être récemment hospitalisé.

« Roy Hodgson a démissionné de son poste de manager de l’équipe première. Nous remercions Roy pour son passage exceptionnel, au cours duquel il a géré 200 matchs en six saisons. (…) Le club peut confirmer que Roy est sorti de l’hôpital et qu’il se porte bien. Paddy McCarthy et Ray Lewington seront à la tête de l’équipe ce soir pour le match contre Everton à Goodison Park », indique le communiqué. Oliver Glasner devrait lui succéder.