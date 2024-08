Ligue des Champions : la réaction du PSG après son tirage fou

Auteur d’un début de saison canon en Ligue 1 et demi-finaliste de la dernière édition de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est désormais fixé. En effet, le club de la capitale connaît officiellement ses 8 prochains adversaires dans le cadre de la phase de poules de la C1 version 2024-2025. Des rencontres qui débuteront à partir du mardi 17 septembre prochain et qui se termineront le 29 janvier. Pour rappel, cette saison, la Ligue des Champions verra naître un nouveau format avec le passage de 32 à 36 équipes et l’apparition d’une poule unique.

Chaque équipe recevra 4 rencontres et se déplacera à 4 reprises. Ces dernières affronteront deux équipes du chapeau 1, deux équipes du chapeau 2, deux équipes du chapeau 3 et deux équipes du chapeau 4. Pour ce qui est du PSG, les hommes de Luis Enrique, présents dans le chapeau 1, sont tombés sur du lourd, du très lourd. Les Parisiens défieront donc à domicile Manchester City, l’Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven et Gérone. Le PSG se déplacera pour affronter le Bayern Munich, Arsenal, Salzbourg et le VfB Stuttgart.

Le groupe de la mort

Huit affiches de prestige pour le PSG qui hérite probablement du groupe le plus relevé de cette nouvelle formule de la Ligue des champions. Et pour rappel, cette édition se déroule sous la forme d’un "championnat" et il faudra donc prendre le maximum de points face à ces adversaires sachant que tous les clubs ont un calendrier et des adversaires différents. Après le tirage au sort, le PSG n’a pas tardé à réagir. Présent avec Luis Campos, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé au micro de Canal+.

«Non, c’est bien comme tirage, on aime cette compétition. C’est la meilleure du monde. C’est ce qu’on aime jouer comme match, le coach et les joueurs aussi. C’est magnifique pour les supporters. C’est un beau tirage, c’est le plus difficile selon moi. Mais tout le monde est motivé et moi le premier. Je suis motivé pour cette formule, l’UEFA a changé la formule. C’est magnifique à vivre», a-t-il notamment lancé. Il faudra désormais attendre deux semaines pour voir le premier match de cette compétition édition 2024-2025.