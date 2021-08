Euro 2020 : la sélection danoise récompensée par l'UEFA

La sélection danoise et les médecins ayant sauvé la vie de Christian Eriksen durant le match Danemark-Finlande (1ère journée de l'Euro 2020) ont reçu ce mardi en début d'après-midi l'UEFA President’s Award, récompense créée en 1998 pour «des réalisations exceptionnelles, l’excellence professionnelle et des qualités personnelles exemplaires» et mettre «un accent tout particulier sur les véritables protagonistes, c’est-à-dire les joueurs, qui ont participé au développement et au succès du football», comme l'explique le site officiel de l'instance.

Le patron du football européen a d'ailleurs tenu à féliciter personnellement les lauréats : «J'ai la plus grande admiration pour les médecins et le personnel médical pour leur réaction exceptionnelle et leur calme, des qualités qui ont été cruciales pour la réanimation de Christian. Je reste reconnaissant pour les qualités de leadership exemplaires et l'immense courage dont a fait preuve le capitaine danois, Simon Kjær, dans cette situation des plus critiques. Je tiens également à adresser mes meilleurs vœux à Christian Eriksen et à sa famille pour la suite de son rétablissement».