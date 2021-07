La Lazio Rome révèle son maillot domicile pour la saison 2021-2022

Alors que les clubs de Serie A lancent leur pré-saison et vont bientôt disputer quelques matchs amicaux afin de préparer au mieux la campagne 2021-2022, la Lazio Rome présente son tout nouveau maillot domicile conçu par l'équipementier Macron.

Partenaire technique du club de la capitale italienne depuis la saison 2012-2013, Macron a révélé quelques tuniques principales qui s'éloignaient de l'ADN de la Lazio ces dernières années mais à la rentrée, Sergej Milinković-Savić et ses partenaires auront droit à un maillot assez old school. Les supporters romains pouvaient pourtant s'attendre à un maillot plus original avec de nombreuses rumeurs qui annonçaient l'arrivée du vert mais en réalité, ce n'était qu'un coup marketing faisant allusion au fait que du plastique recyclé ait été utilisé lors de la conception de la tunique.

Le vert ne fait donc pas sa première apparition sur le maillot domicile des Capitolini, laissant place au célèbre coloris bleu ciel et ses accents blancs sur le bout des manches et le col en V. Ce maillot s'apparente fortement à celui dévoilé par l'équipementier Macron en 2012 mais aussi à ceux utilisés dans les années 1970. Cette tunique a tout de même un côté moderne grâce à ses fines rayures verticales ton sur ton sur la partie avant alors que le logo Macron est bleu marine. Enfin, un short blanc et des chaussettes blanches accompagnées par une touche de bleu complètent ce nouveau maillot mettant en avant la durabilité et le respect de l'environnement.