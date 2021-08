Red Bull Salzbourg-FC Barcelone : les compositions officielles

Ce soir, le FC Barcelone dispute son quatrième match de présaison, à la Red Bull Arena, face au Red Bull Salzbourg, et avant d'affronter la Juventus Turin dimanche pour le Trophée Joan Gamper, puis de lancer sa saison de Liga le 15 août, face à la Real Sociedad. Toujours privé de Pedri, aux Jeux Olympiques, et de Messi, le Barça se présente sans sa pépite Yusuf Demir, buteur face à Stuttgart il y a quatre jours (victoire 3-0).

Antoine Griezmann et la recrue Memphis Depay sont associés devant, tandis que Frenkie de Jong accompagne Sergio Busquets au milieu et les jeunes Pablo Martín Páez Gavira et Nicolás González Iglesias. La défense est composée par Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clément Lenglet et Jordi Alba. Neto est le dernier rempart.

Suivez le live de la rencontre

Les compositions d'équipes :

Red Bull Salzbourg : Mantl - Ludewig, Onguene, Wöber, Ulmer - Camara, Sucic, Bernede, Capaldo - Adeyemi, Okafor

FC Barcelone : Neto - Dest, Araújo Lenglet, Alba - Nico, de Jong, Sergio, Gavi - Griezmann, Depay