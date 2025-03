Rayan Cherki doit-il choisir l’Algérie au lieu d’attendre la France ?

Rayan Cherki est une formidable raison de regarder le football. Depuis ses débuts professionnels à l’âge de 16 ans en 2019, le virtuose a traversé de nombreuses épreuves et a dû faire face à des critiques acerbes, particulièrement lors des saisons passées, où ses performances étaient parfois contrariées par une utilisation discutable sous la houlette de ses anciens entraîneurs. Ces derniers n’avaient pas su tirer pleinement parti de son potentiel, ce qui a alimenté de nombreuses interrogations sur sa véritable place au plus haut niveau. Placé au cœur du projet par Pierre Sage, mais surtout sublimé par l’approche tactique de Paulo Fonseca, il déploie enfin l’ensemble de ses qualités naturelles, au-dessus de la moyenne cette saison. Le natif de Lyon fait taire ses détracteurs et démontre, à chaque match, qu’il est l’un des footballeurs européens les plus brillants, avec un QI football exceptionnel. Doté d’un sens du déséquilibre dévastateur et ayant des qualités de gestionnaire naturel, Cherki a démontré qu’il pouvait faire du mal à n’importe quel adversaire et est désormais capable d’allier son jeu spectaculaire à des statistiques impressionnantes.

Meilleur passeur de Ligue 1 et meilleur passeur de Ligue Europa, le numéro 18 des Gones brille dans toutes les compétitions et enchaîne les prestations de haute voltige. Pour autant, ce rendement remarquable n’a pas été suffisant aux yeux de Didier Deschamps pour être appelé en Équipe de France lors du rassemblement de mars. Le sélectionneur français a décidé de récompenser un Désiré Doué impressionnant avec le PSG et de faire confiance à Matteo Guendouzi et à un Warren Zaïre-Emery convalescent au milieu de terrain. Des choix qui peuvent questionner et qui devraient surtout forcer Rayan Cherki à réfléchir sérieusement à son avenir en sélection nationale. Ayant des origines italiennes, celui qui a grandi à Pusignan ne devrait néanmoins pas céder aux sirènes de la Squadra Azzurra et devrait, selon nos informations, s’orienter uniquement vers un choix France-Algérie pour son futur international. Dès lors, quelle suite va donner Rayan Cherki à sa carrière ? Doit-il choisir l’Algérie au lieu d’attendre l’Équipe de France ?

Rayan Cherki doit rejoindre l’Algérie

Pour beaucoup d’enfants nés en France et issus de l’immigration algérienne, le choix ne se pose pas. L’Algérie est la solution évidente tant les racines algériennes sont présentes dans le domicile familial. Né d’un père italien et d’une mère algérienne, Rayan Cherki n’a sûrement pas la même perception des choses mais ses origines algériennes comptent pour lui. Représenter la sélection d’une nation dont il a observé les exploits étant plus jeune pourrait être l’une de ses motivations. L’une des autres grandes raisons qui pourrait pousser Rayan Cherki à rejoindre l’Algérie est le respect. Sollicité depuis des années par la FAF, Cherki n’hérite pas toujours de la même considération avec la FFF. Malgré ses 22 capes avec l’équipe de France espoirs et ses grandes performances avec les Bleuets, le numéro 18 des Gones a souvent été boudé par Thierry Henry la saison passée. Appelé en dernier recours pour participer aux Jeux Olympiques, il n’a disputé que 76 minutes avec la délégation française et était le dernier remplaçant à entrer derrière Maghnes Akliouche et Désiré Doué. Même s’il n’avait pas le même statut qu’il a désormais, cela devrait pourtant mettre la puce à l’oreille du joueur qui pourrait subir le même traitement une fois qu’il sera chez les A.

L’une des autres raisons est que Cherki n’a aucun intérêt à attendre plus que ça pour rejoindre une sélection nationale. Arrivant sur ses 22 ans l’été prochain, le joueur formé à l’OL ne devrait pas être encore en Espoirs vu son immense talent. Et vu l’expression faciale affichée par Didier Deschamps lorsqu’il lui a été demandé pourquoi Cherki ne figurait pas dans sa liste, ne devrait pas inspirer confiance à l’ambidextre, qui semble mal barré pour voir Clairefontaine jusqu’à 2026 et la fin du mandat de DD. Dès lors, pourquoi prendre le risque d’attendre 2026 et de rater une Coupe du monde qu’il pourrait disputer avec l’Algérie ? Attendre l’équipe de France signifierait attendre que Zinedine Zidane vienne prendre le flambeau de Didier Deschamps. Dès lors, Cherki aurait alors plus de chances d’être sélectionné, mais rien n’indique qu’il aura les faveurs de la légende du Real Madrid pour devenir titulaire. De l’autre côté, le virtuose lyonnais serait titulaire indiscutable avec l’Algérie pour qui il pourrait être le leader incontesté. Même si l’Algérie possède un réservoir de talents intéressant (Gouiri, Amoura, Aït-Nouri, Bennacer, Hadj Moussa), un joueur comme Cherki, avec ses qualités techniques exceptionnelles, pourrait être l’atout décisif pour relancer l’équipe nationale.

Avec cette Algérie, Cherki pourrait également devenir une icône du football mondial en réalisant de grands exploits avec les Fennecs. Les récents exploits du Maroc en Coupe du Monde devraient être une source d’inspiration pour tous les joueurs binationaux qui croient sûrement que de beaux parcours dans le tournoi international ne sont réservées qu’à l’élite des nations européennes. Permettre à l’Algérie de retourner en Coupe du Monde et réaliser un beau parcours dès 2026 ou en 2030 semble être largement à la portée des Fennecs. S’il fait partie de cette belle aventure, Rayan Cherki n’aurait pas de grandes difficultés à être l’âme créatrice de cette équipe et le joueur qui sera adulé par tout le peuple algérien. Et alors que la CAN 2025 aura lieu en fin d’année, il semble incongru de voir Rayan Cherki, qui n’a pas participé à la phase de qualifications, prendre part au tournoi final au Maroc. Néanmoins, s’il annonce rapidement sa décision de jouer pour les ouailles de Vladimir Petkovic, le Lyonnais pourrait être l’arme qui manque à ces dernières pour aller chercher le troisième sacre de son histoire dans la compétition. De plus, l’exemple récent de Riyad Mahrez a prouvé qu’il était possible de mener une grande carrière tout en étant international algérien. Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir, surtout quand l’on voit les trajectoires de Marmoush, Hakimi, Brahim Díaz, Salah ou encore Lookman.

Rayan Cherki doit encore attendre la France

Pour autant, s’il souhaite un maximum de visibilité et jouer dans les meilleures compétitions mondiales avec la possibilité d’aller le plus loin possible, la France semble être le bon compromis. Néanmoins, son incroyable talent, sous la houlette d’un entraîneur qui sait le valoriser, peut largement lui permettre d’être un leader technique chez les Bleus pour les dix prochaines années. Ce coach pourrait être Zinedine Zidane. Sensible à ce profil de joueur créatif et doté d’un grand QI foot, Zizou pourrait faire de Rayan Cherki sa plaque tournante pour son début de mandat. Dès lors, cela pourrait être le jackpot pour Rayan Cherki, qui serait alors directement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde dans cette configuration-là. Le symbole d’une équipe de France avec Zinedine Zidane et Rayan Cherki pourrait également renouer avec ce côté black-blanc-beur qui avait fait briller la France pendant des années et qui s’était totalement éteint ces dernières années avec l’idylle tumultueuse entre Karim Benzema et les Bleus. Pour son développement sportif, rejoindre l’équipe de France pourrait ainsi être le meilleur choix à faire. En évoluant dans un groupe de stars, il serait constamment poussé à se dépasser, ce qui pourrait l’aider à développer son potentiel au plus haut niveau.

Et alors qu’il a grandi toute sa vie en France, réussir sur ses terres natales a sûrement plus de sens pour Cherki que de le faire en Algérie, le pays de ses ancêtres. Ayant la possibilité de gagner directement avec l’un des meilleurs effectifs des sélections, le numéro 18 rhodanien pourrait rentrer dans la légende d’une sélection à qui il pourrait permettre de remporter une 3e Coupe du monde dans un avenir proche. D’un point de vue sportif, Cherki a également un vrai créneau à prendre avec les Bleus. Avec son profil créatif qui est largement au-dessus de la moyenne sur énormément de domaines, il pourrait être le remplaçant idéal à Antoine Griezmann, qui risque de laisser un énorme vide dans ce secteur de jeu. Rejoindre la France lui permettrait aussi de mettre son talent à contribution sans avoir forcément à avoir la nécessité de créer le système comme ce serait le cas en Algérie. Alors qu’il serait le leader naturel de la formation algérienne malgré la présence de grands talents à ses côtés, il pourrait être un joueur brillant parmi d’autres en France. Une vision moins nombriliste mais qui pourrait également lui permettre de glaner plus de titres s’il venait à rejoindre la France.

Dans une autre mesure, le temps pourrait finalement donner raison à sa patience envers les Bleus. Alors qu’il joue en Espoirs depuis de nombreuses années, Cherki a prouvé qu’il était capable de faire de grandes performances avec la tunique bleue. Et réussir à être brillant en équipe de jeunes est souvent de bon augure pour avoir une belle carrière avec l’équipe A. De plus, une blessure lors des prochains rassemblements pourrait propulser Rayan Cherki plus tôt que prévu avec les Bleus. Cela a déjà été le cas par le passé et cela avait déjà permis à certains joueurs de se hisser durablement dans le groupe de Didier Deschamps. Le sélectionneur français est par ailleurs connu pour son grand pragmatisme. L’ancien milieu de terrain pugnace pourrait céder aux doléances des supporters français, qui réclament de plus en plus Cherki dans le groupe des Bleus. Très proche de Clairefontaine mais à la fois encore loin, Rayan Cherki a donc clairement des raisons d’attendre la France. Mais rejoindre l’Algérie dans les prochains mois est également une idée qui est loin d’être saugrenue et qui pourrait finalement lui être bénéfique pour la suite de sa carrière. Comme souvent, et généralement pour le meilleur, la balle est dans les pieds de Rayan Cherki.