Le Real Madrid est fou de rage contre l’arbitrage après le coup de sang de Vinícius Júnior !

Initialement prévu le 2 novembre avant d’être reporté en raison des inondations meurtrières dans le sud-est du pays (231 morts), le choc des extrêmes opposant Valence, dix-neuvième de Liga, au Real Madrid, dauphin de l’Atlético de Madrid au coup d’envoi, avait lieu, ce vendredi soir, à Mestalla. Un match en retard de la 12e journée débouchant finalement sur une soirée totalement folle, et ce à bien des égards. D’abord par son scénario. Rapidement menés après une réalisation d’Hugo Duro et longtemps bousculés, les Merengues ont pourtant trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer sur le fil (2-1) grâce à deux buts signés Luka Modric (85e) et Jude Bellingham (90+5e). Un succès précieux permettant aux hommes de Carlo Ancelotti de reprendre la tête du championnat avec 43 points, devant les Colchoneros (41 pts), qui comptent toutefois un match en moins, et le FC Barcelone (38 pts).

Vini a totalement perdu ses nerfs !

Oui mais voilà, outre les considérations comptables, cette affiche a surtout été marquée par une nouvelle polémique d’arbitrage impliquant Vinícius Júnior, expulsé à dix minutes du terme pour un vilain geste sur le gardien macédonien Stole Dimitrievski (79e). Coupable d’une bousculade sur le portier valencien, sanctionné d’un carton jaune pour avoir préalablement provoqué le Brésilien, Vini a finalement vu rouge avant de dégoupiller. Retenu par plusieurs coéquipiers et membres du staff - un adjoint de Carlo Ancelotti a même dû intervenir pour l’accompagner au vestiaire et l’empêcher d’aggraver un peu plus son cas - l’international auriverde (37 sélections, 5 buts) laissait ainsi éclater sa rage.

«Vinicius a été expulsé pour avoir délibérément frappé un adversaire à la tête, sans que le ballon soit en jeu, en utilisant une force non négligeable. Une fois expulsé, le joueur a dû être maîtrisé par des membres de son club et emmené aux vestiaires pendant que ses protestations se poursuivaient», notait finalement Cesar Soto Grado, l’arbitre de cette rencontre, dans son rapport. Une décision jugée injuste par le Real Madrid et qui ne passe clairement pas dans la capitale espagnole. Alors que le coup de sang de Vinicius fait la Une de toute la presse espagnole et que l’ancien joueur de Flamengo risque une suspension de 4 matches, le Real Madrid n’a pas l’intention d’en rester là et compte faire appel pour annuler ce carton rouge.

Le Real va faire appel !

«Nous allons faire appel et déposer un recours mais je ne sais pas s’il sera accepté. On pense qu’il n’y avait pas rouge. Ça aurait pu se régler avec un carton jaune de chaque côté. Vini a souffert, il y a des jours où il est bon et d’autres où il l’est un peu moins, j’espère qu’il pourra participer au prochain match», déclarait, dans ce sens, Carlo Ancelotti face aux journalistes. Si l’intéressé a lui présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux, à l’issue de la rencontre, Real Madrid TV a de son côté consacré une bonne partie de l’émission d’après-match à l’analyse de l’expulsion du natif de São Gonçalo. Et l’indignation était au coeur des échanges… «Le système d’arbitrage doit être très blessé aujourd’hui, parce que Madrid a battu Valence, Medina Cantalejo, le système d’arbitrage et Negreira», s’emportait notamment le média merengue avant de s’en prendre à l’arbitrage du soir.

«Le fait que la VAR (dirigée par Muñiz Ruiz, ndlr) appelle Soto Grado (l’arbitre de la rencontre) et ne lui offre qu’une partie de ce qui s’est passé dans le jeu est une manipulation, une fausse représentation et une falsification de la compétition. L’arbitre décide d’expulser Vinicius et non le gardien de Valence. L’auteur de l’infraction est le bénéficiaire. S’il y a provocation, les deux doivent être expulsés». Et de conclure : «il y a quelques années, le juge avait déjà déclaré qu’il y avait eu manipulation et déformation des images dans ce même scénario et avec Vinicius comme protagoniste. Depuis, personne n’a eu à répondre de ses actes. Le Negreirato continue à agir de la même manière et avec le même obscurantisme que celui que nous connaissons aujourd’hui». Une sortie cash confirmant la colère madrilène. Reste désormais à connaître la sanction proclamée, ou non, contre Vinícius Júnior…