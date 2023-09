Le PSG résilie le contrat de deux joueurs

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/moutanabi-bodiang-et-kenny-nagera-liberes-de-leur-contrat

Moutanabi Bodiang et Kenny Nagera libérés de leur contrat

Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Le d é fenseur Moutanabi Bodiang et l’ attaquant Kenny Nagera ont r é sili é leur contrat avec le Paris Saint-Germain. Arrivé au Centre de Formation du Paris Saint-Germain en 2017, Moutanabi Bodiang a débuté au Paris FC en 2010. Le natif de la capitale a ensuite évolué avec les U17 et les U19 nationaux avant de signer son premier contrat professionnel en juillet 2021. La saison dernière, le latéral