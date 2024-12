Iago Aspas rempile avec le Celta de Vigo

L’histoire d’amour n’est pas finie entre Iago Aspas et le Celta de Vigo. À 37 ans et alors que son contrat arrivait à expiration en juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du club (210 buts) espagnol a rempilé pour une saison de plus. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2026.

Formé à Vigo, Aspas est parti en 2013, après un premier passage prolifique, pour rejoindre Liverpool. Prêté en 2014 au Séville FC, il a remporté notamment la Ligue Europa (2015) avant de repartir dans son club formateur. Au total, Aspas a pris part à 509 rencontres avec le club du nord-ouest de l’Espagne, ce qui fait de lui le joueur le plus capé de l’histoire du Celta.